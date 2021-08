Der neue BVB-Trainer Marco Rose lobt Akanji in höchsten Tönen

Manuel Akanji ist bei Borussia Dortmund derzeit aufgrund der personellen Probleme im Abwehrbereich nicht wegzudenken. Ohnehin setzt der neue Trainer Marco Rose voll und ganz auf den Schweizer.

An der Wichtigkeit des Schweizer Nati-Verteidigers für die Borussia lässt Rose keine Zweifel aufkommen: “Manu ist von meinem ersten Tag an hier ein Spieler, den ich als Führungsspieler ansehe”, sagt der BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Hoffenheim. Und weiter: “Dadurch wie er auftritt, wie er spielt, wie er vorangeht. Er muss sich in diese Rolle nicht entwickeln, er ist schon dort.” Akanji hat alle vier Pflichtspiele des BVB in dieser Saison über die volle Distanz bestritten. Mit Ausnahme eines kapitalen Bocks im Supercup gegen den FC Bayern (1:3) waren seine Leistungen makellos. Wie schon an der Europameisterschaft, wo er für die Schweiz auch ganz stark verteidigte. Derzeit strotz der 26-Jährige vor Selbstvertrauen, was ihm auch anzumerken ist.

