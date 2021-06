Finale Gespräche: BVB holt niederländischen EM-Stürmer

Borussia Dortmund steht vor einem Engagement des niederländischen Nationalstürmers Donyell Malen.

Der 22-Jährige kam beim 3:2-Sieg zum Auftakt in die EM in den Schlussminuten als Joker zum Einsatz. Klubtechnisch schnürt er seine Schuhe bisher für die PSV Eindhoven. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 45 Pflichtspielen 27 Tore. Nun steht fest, dass er bald die Bundesliga aufmischen soll: Borussia Dortmund plant Malen als Sancho-Ersatz ein. Laut “Bild” laufen bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen den Klubs. Als Ablöse stehen 30 Mio. Euro im Raum.

Nach der EM soll es eine Entscheidung geben. Klar ist indes, dass Dortmund Malen nur im Falle eines Sancho-Verkaufs holt. Diesbezüglich soll es gut aussehen: Auch wenn noch eine Differenz zwischen dem Bundesliga-Klub und Hauptinteressent Manchester United besteht, zeichnet sich eine Einigung ab.

psc 14 Juni, 2021 09:11