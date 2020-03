Leverkusen macht klare Ansage wegen Mario Götze

Mario Götze wurde in dieser Woche mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert Sportdirektor Simon Rolfes.

Auf das von “Sport 1” kolportierte Interesse am Weltmeister von 2014 angesprochen, sagt der Leverkusener Verantwortliche: “Mario Götze ist ein guter Spieler, mit dem ich auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Aber er ist bei uns kein Thema.”

Ein ablösefreier Wechsel des BVB-Stürmers zum Ligakonkurrenten ist also ausgeschlossen. Wohin der Weg von Götze im Sommer führt, ist völlig unklar. Eine Weiterbeschäftigung in Dortmund ist laut “Sport Bild” ausgeschlossen. Eine Spur führt angeblich nach Italien. Dort herrschen angesichts der Coronakrise aber auch völlig unklare Verhältnisse. Der 27-Jährige muss sich wohl in Geduld üben, ehe seine Zukunft entschieden ist.

