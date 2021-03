Solskjaer in regelmässigem Austausch mit Haaland

Manchester United soll weiterhin mindestens ein Auge auf Erling Haaland gerichtet haben. Der dort zuständige Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat offenbar zumindest ein Ohr an dem norwegischen Shootingstar.

Ole Gunnar Solskjaer brachte Erling Haaland einst beim Molde FK gross raus. Inzwischen wird seit Längerem über eine mögliche Reunion bei Manchester United berichtet. Zumindest ist der Kontakt untereinander offenbar nie abgerissen.

Gemäss “ESPN” versucht Solskjaer seinen ehemaligen Schützling in den persönlichen Unterredungen einen Wechsel nach Manchester schmackhaft zu machen. Auf Nachfrage gab sich der United-Trainer vor Kurzem noch zugeknöpft. “Lasst uns abwarten, was in Zukunft passieren wird”, sagte Solskjaer.

Bei Borussia Dortmund geben sich die verantwortlichen Personen nach wie vor entspannt. Haalands Vertrag ist noch langfristig bis 2024 ausgelegt und die kolportierte Ausstiegsklausel (75 bis 100 Mio. Euro) soll erst im Sommer 2022 gezogen werden können.

aoe 6 März, 2021 16:34