Verbleib statt Abgang: Dahoud verlängert beim BVB

Mahmoud Dahoud unterschreibt bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag. Dieser bindet den Mittelfeldspieler bis 2023 an den BVB.

Wie Borussia Dortmund am Donnerstag bestätigt, hat Mahmoud Dahoud seinen Kontrakt bis 2023 verlängert. “Mo ist ein positiver Typ, der auf dem Platz unvorhersehbare Aktionen kreieren kann. Er hat in der Rückrunde der vergangenen Saison bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt. Wir möchten ihm dabei helfen, seine positive Entwicklung zu verstetigen”, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Verlängerung.

✍️✓ Der #BVB und Mo #Dahoud haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2023 geeinigt! Alle Infos 👉 https://t.co/CXkVWd5m1W pic.twitter.com/mvSWYTi0kd — Borussia Dortmund (@BVB) July 29, 2021

Mo Dahoud, um den es durchaus auch Abgangsgerüchte gab, betont: “Borussia Dortmund ist ein grosser Klub, bei dem du Geduld und Durchsetzungsvermögen benötigst. In den vergangenen Jahren gab es Phasen, die nicht leicht für mich waren. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass dies der richtige Verein für mich ist. Kritik oder Rückschläge waren stets eher Ansporn für mich, und ich habe mich hier in Dortmund immer sehr, sehr wohl gefühlt. Nun freue ich mich darauf, mit dem BVB den nächsten Schritt zu machen und das Maximum aus mir herauszuholen.“

adk 29 Juli, 2021 15:29