Breel Embolo: Diagnose nach Verletzung in der Nati ist da

Nati-Stürmer Breel Embolo verpasst den Saisonstart mit seinem Klub Borussia Mönchengladbach, hat aber dennoch Glück im Unglück.

Nachdem der 23-Jährige im Nations League-Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland (1:1) ausgerechnet von Klubkollege Matthias Ginter umgegrätscht wurde, verletzte sich der Angreifer am Sprunggelenk, das in der Vergangenheit bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde. Embolo kommt laut “Bild” aber einigermassen glimpflich davon: Ein Bruch oder Riss eines Bandes wurde bei einer MRT-Untersuchung nicht festgestellt.

Der Angreifer muss mit einer schweren Prellung aber dennoch einige Tage oder gar Wochen pausieren. Für das DFB-Pokalspiel am Samstag bei Oberneuland ist er keine Option. Auch der Saisonstart in der Bundesliga in der Woche darauf gegen Dortmund ist akut gefährdet.

psc 8 September, 2020 17:48