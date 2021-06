Inter bereitet Angebot für Breel Embolo vor

Inter Mailand hat ein Auge auf Nati-Stürmer Breel Embolo geworfen und bereitet offenbar sogar ein Angebot vor.

Bericht aus Italien zufolge möchten sich die Nerazzurri die Dienste am 24-jährigen Gladbach-Profi im Hinblick auf die kommende Saison sichern. Angeblich bietet Inter im Tausch den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro, der in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für die Fohlen auflief. Der 25-Jährige dürfte also fix in Gladbach bleiben.

Embolo spielt seit zwei Jahren für den Bundesliga-Klub und steht da noch bis 2023 unter Vertrag. Derzeit kommt er an der EM für die Schweiz zum Einsatz. Unter Vladimir Petkovic ist er gesetzt. Dies traf in der abgelaufenen Saison im Klub nicht immer zu.

psc 24 Juni, 2021 16:39