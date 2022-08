Gladbach-Stürmer Marcus Thuram sagt Lucien Favre ab

Lucien Favre wollte Gladbach-Stürmer Marcus Thuram in diesem Sommer nach Nizza locken. Der Versuch klappte nicht.

Gemäss “L’Équipe” hat der 25-jährige Angreifer des Bundesligisten dem Schweizer Trainer der Südfranzosen noch vor dem Bundesliga-Auftakt am vergangenen Wochenende eine Absage erteilt. Thuram will in dieser Transferperiode nicht nach Nizza wechseln und fokussiert sich derzeit voll und ganz auf Gladbach, wo ihm in den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison bereits vier Treffer geglückt sind.

Ein Wechsel des Stürmers ist indes noch nicht komplett vom Tisch: Thuram ist nur noch bis 2023 an die Fohlen gebunden. Sollte ein absoluter Topklub anrufen, könnte er einen Transfer in Erwägung ziehen. Vor Jahresfrist sollte Thuram eigentlich zu Inter wechseln, verletzte sich dann aber schwer, was den Wechsel zunichte machte.

psc 8 August, 2022 13:27