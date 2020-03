Djibril Sow: “War noch nie so weit”

Djibril Sow hat sich mit Eintracht Frankfurt für das DFB-Pokal-Halbfinale qualifiziert. Für den Schweizer Nationalspieler ein Meilenstein.

“Ich war noch nie so weit im Pokal. Man merkt die Anspannung, will unbedingt nach Berlin mit diesen Fans. Es ist noch einen Schritt zu gehen. Ich hoffe, dass wir den auch meistern”, sagte der Ex-YB-Profi im Anschluss an den 2:0-Sieg gegen Werder Bremen, bei dem er 90 Minuten auf dem Platz stand. Zu reden gab am Ende der Partie vor allem das Brutalo-Foul von Filip Kostic – auch Djibril Sow äusserte sich dazu: “Beim Stand von 2:0 in der 90. Minute ist das unnötig. Er hat es aber direkt bereut und weiss, dass er einen Fehler gemacht hat”.

Kostic wird dadurch im Gegensatz zu Sow im Halbfinale fehlen, sehr wahrscheinlich kann der Serbe auch bei einer allfälligen Finalqualifikation nicht mittun. “Jetzt machen wir es für Filip, der uns in dieser Saison schon oft geholfen hat. Jetzt helfen wir mal ihm”, sagte sein Schweizer Teamkollege zur Ausgangslage.

psc 5 März, 2020 11:06