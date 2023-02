Alexander Nübel ist offen für Rückkehr zu den Bayern

Alexander Nübel ist noch bis Saisonende vom FC Bayern an Monaco ausgeliehen. Ob es danach zur Rückkehr des Goalies nach München kommt, ist weiterhin offen. Der 26-Jährige kann sich dies zumindest vorstellen.

Dies bestätigt der 26-Jährige nach dem 3:2-Sieg in den Europa League-Playoffs in Leverkusen. «Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist. Grundsätzlich bin ich offen für alles», wird Nübel zitiert.

Wirklich beschäftigen will er sich mit seiner Zukunft aber erst nach Saisonende. Zudem gibt Nübel an, dass er sich im Fürstentum «sehr, sehr wohlfühlt». Die Monegassen könnten versuchen, den Keeper längerfristig zu halten. Ob dies gelingt, ist allerdings noch völlig unklar.

psc 17 Februar, 2023 11:18