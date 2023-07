Die Bayern geben weiteren Goalie ab - wieder nicht Yann Sommer

Der FC Bayern verleiht nach Alexander Nübel einen weiteren Goalie. Wiederum handelt es sich nicht um Yann Sommer. Stattdessen wird Youngster Johannes Schenk temporär abgegeben.

Die Münchner schicken den 20-Jährigen für die kommende Spielzeit an Drittligist Preussen Münster. Zuvor hat der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem Youngster noch bis 2025 verlängert. Schenk läuft bereits seit sechs Jahren für die Bayern auf und hat diverse Nachwuchsstufen durchlaufen. Vor Jahresfrist wurde er in den Profikader befördert, wobei er in der letzten Spielzeit ausschliesslich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und für das Youth League-Team zum Zug kam.

"Johannes Schenk hat sich seit seinem Wechsel als junger Spieler an unseren FC Bayern Campus kontinuierlich entwickelt. Für seinen nächsten Schritt braucht er nun regelmäßige Einsätze im Profibereich, daher haben wir uns für das Leihgeschäft mit Preußen Münster entschlossen. Wir werden seinen Weg genau verfolgen", sagt Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Wir verlängern den Vertrag mit Johannes #Schenk. ✍️ Zudem verleihen wir den Nachwuchskeeper für die kommende Saison an @Preussen06. 🔄 Zur Meldung: https://t.co/fLDXYE2ti8 🔗 Viel Erfolg in Münster, Jojo! ✊#FCBayern pic.twitter.com/GGuf2QURn3 — FC Bayern München (@FCBayern) July 26, 2023

psc 26 Juli, 2023 17:04