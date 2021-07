Bayern-Präsident Hainer spricht über Zukunft von Goretzka und Kimmich

Der FC Bayern würde die Verträge von Leon Goretzka und Joshua Kimmich gerne verlängern. Präsident Herbert Hainer äussert sich nun dazu.

Bei Leon Goretzka endet der Kontrakt bereits 2022, bei Joshua Kimmich 2023. Doch vor allem bei Goretzka gestaltet sich eine Verlängerung bislang schwierig, sollen Verhandlungen zwischen der Spielerseite und dem FC Bayern stocken.

Doch nach Aussagen von Herbert Hainer (Zitate via “Spox”) stecke der FC Bayern mit beiden Spielern in “guten und konstruktiven” Gesprächen. Genauer sagte er: “Es gibt derzeit keine Fristen. Die Spieler haben an der Europameisterschaft teilgenommen, danach waren sie im Urlaub. Mittlerweile sind sie zurück in München und nun können weitere Gespräche stattfinden. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden.”

adk 29 Juli, 2021 11:22