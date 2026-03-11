SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zusätzliche Sperren?

Die UEFA könnte Olise & Kimmich nach Trickserei mit Gelben Karten bestrafen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 12:20


Die beiden Bayern-Profis Michael Olise und Joshua Kimmich haben in der Schlussphase gegen Atalanta absichtliche Verwarnungen kassiert, um im Rückspiel gesperrt zu sein, aber im darauffolgenden Viertelfinale ohne Vorbelastung ins K.o-Duell mit Manchester City oder Real Madrid zu gehen. Die Trickserei könnte von der UEFA bestraft werden.

Wie «RMC Sport» berichtet, ist nicht ausgeschlossen, dass der europäische Verband zusätzliche Sperren gegen das Duo ausspricht. Beide kassierten ihre Verwarnungen wegen Zeitspiels: Olise führte einen Eckball in der 77. Minute nicht aus und Kimmich täuschte die Ausführung eines Freistosses im Mittelfeld wenige Minuten später so lange an, bis ihn Schiedsrichter Espen Eskas verwarnen musste.

Der Plan der beiden war offensichtlich und sehr leicht durchschaubar. Die UEFA will solches Verhalten nicht tolerieren. Ob sie nun ein Exempel statuieren werden, müssen die kommenden Tage zeigen. Bislang äussert sich die UEFA nicht, ob Disziplinarstrafen verhängt werden. Der frühere Real Madrid-Profi Sergio Ramos wurde in einem ähnlichen Fall im Februar 2019 mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt. Er gestand jedoch öffentlich ein, eine absichtliche Verwarnung kassiert zu haben.

Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
