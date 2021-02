Douglas Costa disst seinen eigenen Trainer Hansi Flick

Douglas Costa setzt sich in einem Interview in die Nesseln und kritisiert seinen aktuellen Trainer Hansi Flick.

Dem 30-jährigen Brasilianer gefiel der Fussball unter Pep Guardiola bei seinem ersten Aufenthalt beim FC Bayern als jener unter Flick in dieser Saison. “Heute spielen sie einen anderen Fussball als bei meinem ersten Abenteuer. Jetzt spielen sie mehr Angriffsfussball, während es davor mehr um Ballbesitz ging. Das mochte ich lieber, obwohl sie so die Champions League gewonnen haben”, sagt Costa und teilt damit einen Seitenhieb an Flick aus.

Der zurzeit verletzte Angreifer schwärmt noch immer für Guardiola: “Er ist ein Phänomen. Er ist fordernd und liebt es, viel zu arbeiten. Wenn er dich in einer gewissen Form sieht, will er auch, dass du sie behältst. Er fordert das Beste von dir.”

Die Zukunft Costas ist ungewiss. Klar scheint aber, dass er die Bayern nach einer Saison wieder verlässt. Eine Weiterbeschäftigung scheint angesichts des bisherigen Saisonverlaufs ausgeschlossen. Der Ex-Nationalspieler verweist auf seinen bis 2022 gültigen Vertrag bei Juve und sagt, dass er gerne wieder nach Italien zurückkehren würde.

psc 25 Februar, 2021 10:07