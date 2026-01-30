Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

Ein Premier League-Klub versucht, Bayern-Stürmer Serge Gnabry von einem Wechsel in letzter Minute zu überzeugen. Die Erfolgsaussichten sind aber gleich aus zwei Gründen minimal.

Der 30-Jährige steht bei den Bayern eigentlich nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Allerdings zeichnet sich beim deutschen Nationalspieler eine Vertragsverlängerung ab: Beide sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und Gnabry ist sogar bereit, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen.

Ungeachtet dessen möchte Tottenham den Angreifer nach Angaben des «Bild»-Podcasts «Bayern Insider» unter Vertrag zu nehmen. Ein Wechsel zu den Nordlondonern ist aber auch schwierig, da Gnabry über eine Vergangenheit bei Erzrivale Arsenal verfügt. Gnabry soll denn auch schon signalisiert haben, dass er einen Verbleib in München plane.