SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 09:16
Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

Ein Premier League-Klub versucht, Bayern-Stürmer Serge Gnabry von einem Wechsel in letzter Minute zu überzeugen. Die Erfolgsaussichten sind aber gleich aus zwei Gründen minimal.

Der 30-Jährige steht bei den Bayern eigentlich nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Allerdings zeichnet sich beim deutschen Nationalspieler eine Vertragsverlängerung ab: Beide sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und Gnabry ist sogar bereit, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen.

Ungeachtet dessen möchte Tottenham den Angreifer nach Angaben des «Bild»-Podcasts «Bayern Insider» unter Vertrag zu nehmen. Ein Wechsel zu den Nordlondonern ist aber auch schwierig, da Gnabry über eine Vergangenheit bei Erzrivale Arsenal verfügt. Gnabry soll denn auch schon signalisiert haben, dass er einen Verbleib in München plane.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Klares Signal

Jonathan Tah möchte unbedingt weiterhin mit Upamecano zusammenspielen

28.01.2026 - 13:58
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
Entscheidung gefordert

Die Bayern setzen Dayot Upamecano jetzt doch eine Deadline

27.01.2026 - 11:56