Ex-Bayern-Flop Bouna Sarr steht vor dem Comeback

Der frühere Bayern-Profi Bouna Sarr steht in seiner französischen Heimat vor dem Comeback.

Der 33-jährige Rechtsverteidiger trainiert seit Dienstag bei Ligue 1-Klub FC Metz mit. Sollte er seine Fitness unter Beweis stellen, wird er beim Verein gemäss "L'Équipe" wohl einen kurzfristigen Vertrag erhalten und unterzeichnen. Bouna Sarr ist bereits seit Sommer 2024 ohne Verein. Im Oktober wurde über sein Karriereende spekuliert. Nun scheint er doch noch einmal einen Anlauf zu nehmen.

Die Bayern zahlten im Oktober 2020 8 Mio. Euro für den damaligen Marseille-Profi. Sarr war in München sportlich aber nie ein Faktor und hatte darüber hinaus auch noch Verletzungsprobleme. Nach seinem Aus vor mehr als einem Jahr hat er bislang keinen neuen Verein gefunden. Nun könnte er in Metz doch noch eine Chance bekommen.

Peter Schneiter 5 November, 2025 12:40