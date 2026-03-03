Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

Der FC Bayern möchte die Zusammenarbeit mit seinem Torjäger Harry Kane vorzeitig ausdehnen. Gespräche über eine Verlängerung haben jetzt begonnen.

Sportvorstand Max Eberl hat in der Vergangenheit bereits verlauten lassen, dass man mit dem 32-jährigen Engländer absolut zufrieden ist. Aktuell steht Kane bis 2027 unter Vertrag. Dieser Kontrakt soll verlängert werden. Nachdem die Personalie Dayot Upamecano nach monatelangem Tauziehen mit der vollzogenen Vertragsverlängerung «erledigt» ist, rückt die geplante Verlängerung mit Kane nun umso mehr in den Fokus, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet.

Noch ist unklar, welche Konditionen dem englischen Nationalmannschaftskapitän angeboten werden. Mit einem Jahressalär von 25 Mio. Euro ist Kane bereits der Topverdiener der Münchner. Sein Kontrakt verfügt auch über gewisse Ausstiegsklauseln. Wie mit diesen verfahren wird, ist auch noch ungewiss. Auf die Tore von Kane will man auf jeden Fall auch künftig zählen. In dieser Saison steht der Topstürmer in 37 Partien bei bockstarken 45 Treffern.