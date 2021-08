Der FC Bayern kämpft um Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter

Der FC Bayern will Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter an Land ziehen – und zwar nach Möglichkeit noch in dieser Transferperiode.

Laut “Sky” hat die sportliche Führung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic entschieden, den 27-jährigen Verteidiger spätestens im kommenden Sommer (ablösefrei) unter Vertrag zu nehmen. Angepeilt wird aber sogar ein Wechsel Ginters bis zur Transfer-Deadline am Dienstag. Die Münchner und Gladbach sollen bereits im Austausch stehen. Den Fohlen droht im kommenden Jahr ein ablösefreier Abgang von Ginter, da man zurzeit finanziell nicht in der Lage ist, dem Nationalspieler ein adäquates Angebot für eine Vertragsverlängerung vorzulegen. Bei einem Wechsel in den kommenden Tagen könnte Gladbach zumindest noch eine Ablöse kassieren. Sportlich wäre es aber eine arge Schwächung. Ginter ist in der Innenverteidigung neben dem Schweizer Nati-Verteidiger Nico Elvedi gesetzt.

Auch die spanischen Topklubs Real Madrid und Barça zeigen Interesse am Abwehrspieler, der auch auf der rechten Seite spielen kann. Die spanischen Schwergewichte würden aber spätestens nächstes Jahr aktiv. Die Bayern sind es jetzt schon.

