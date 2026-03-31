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Die Bayern haben bei Manuel Neuer eine klare Präferenz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 12:26
Die Bayern haben bei Manuel Neuer eine klare Präferenz

Nach wie vor ist die Zukunft oder Nicht-Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ungeklärt. Geht es nach den Vereinsbossen, ist die Präferenz klar.

Die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl hoffen laut «Sky», dass es mit dem mittlerweile 40-jährigen Keeper weitergeht. Eine Vertragsverlängerung um ein Jahr wird angestrebt. Eine Entscheidung könnte es nach dem Champions League-Viertelfinal gegen Real Madrid (7. & 15. April) geben. Bislang lässt Neuer die Katze noch nicht aus dem Sack. Auch die Länderspielpause hat er nicht, wie ursprünglich vermutet, zur Kommunikation genutzt.

Sportdirektor Christoph Freund erklärte zuletzt: «Es gibt immer Gespräche mit Manu. Er hört aktuell in seinen Körper rein, ob er das Gefühl hat, noch ein Jahr auf diesem Level spielen zu können. Es gibt immer einen Austausch, das ist sehr gut. Mal sehen, was der April und der Mai bringen werden. Wichtig ist, was sein Bauchgefühl und sein Körper sagen.»

Wegen verschiedenen Blessuren wurde Neuer in dieser Saison mehrfach von Jonas Urbig ersetzt, der vor Jahresfrist vom 1. FC Köln nach München wechselte. Der 22-Jährige vermochte bislang zu überzeugen. Im Verein traut man ihm die Neuer-Nachfolge zu – selbst, wenn der Weltmeister von 2014 bereits im kommenden Sommer abtreten sollte.

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