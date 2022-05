Der FC Bayern präsentiert das neue Trikot für die Saison 2022/23

Der FC Bayern präsentiert das neue Trikot für die kommende Saison.

Der deutsche Rekordmeister entschied sich beim Heimtrikot für die klassischen Vereinsfarben mit einem relativ schlicht gehaltenen roten Shirt. Dieses wird von weissen Rändern am Kragen und an Ärmeln umrahmt. Ausserdem wird es von einem Streifenlook ebenfalls in weiss durchkreuzt. Im Online-Shop des FC Bayern ist das Trikot ab sofort verfügbar.

𝙄𝙣 𝙪𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚𝙣 𝙁𝙖𝙧𝙗𝙚𝙣! ❤️🤍 #MiaSanMia Unser neues Home-Trikot ist da! 👉 https://t.co/izziwvMesI — FC Bayern München (@FCBayern) May 5, 2022

psc 5 Mai, 2022 10:22