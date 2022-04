Die Bayern riskieren einen ablösefreien Lewandowski-Abgang

Die Berichte um einen möglichen Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona oder einem anderen Topklub mehren sich. Die Bayern werden den polnischen Torjäger in der kommenden Transferperiode aber nur dann abgeben, wenn sie einen valablen Ersatz finden.

Noch hat Lewandowski die Klubleitung der Bayern gemäss deutschen Medienberichten nicht über einen konkreten Wechselwunsch informiert. Allerdings baggert offenbar vor allem der FC Barcelona durchaus am Stürmer. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg würde Barça-Coach Xavi nur zu gerne in sein Team holen. Lewandowski selbst soll einem Wechsel zum La Liga-Klub durchaus offen gegenüberstehen. Gespräche sollen bereits laufen.

Laut “Sport 1” steht indes fest, dass die Bayern ihren Torschützen vom Dienst in diesem Sommer nur dann abgeben, wenn ein Ersatz an Land gezogen werden kann. Andernfalls würde die Klubleitung sogar einen ablösefreien Abgang des Angreifers im Sommer 2023 riskieren. Da der Stürmer bereits in einem fortgeschrittenen Alter ist, hielte sich die Ablöse bei einem etwaigen Wechsel ohnehin in Grenzen. Kostspielig ist das enorme Salär, das bei mehr als 20 Mio. Euro netto liegen wird. Angeblich lockt Barça mit einem Zwei- bis Dreijahresvertrag bei einem Brutto-Gehalt von 35 bis 40 Mio. Euro.

psc 11 April, 2022 18:40