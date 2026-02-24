SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 17:54
Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

Der FC Bayern zeigt grosses Interesse am englischen Mittelfeldspieler Archie Gray von Tottenham.

Der 19-jährige Spielmacher wurde bei Leeds United ausgebildet. Im Sommer 2024 zahlten die Spurs für seine Dienste bereits die hohe Summe von mehr als 40 Mio. Euro. Archie Gray ist eigentlich im Mittelfeldzentrum beheimatet. Zuletzt kam er bei den Spurs aber auch als Rechtsverteidiger oder sogar im rechten Mittelfeld zum Zug. Parallelen zu Joshua Kimmich sind diesbezüglich nicht zu übersehen.

Laut «Sportsboom» interessiert sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich für Gray. Er könnte dereinst den inzwischen 31-jährigen Kimmich ablösen. Dessen Vertrag läuft erst einmal bis 2029.

Die Bayern sind mit ihrem Interesse an Gray, der sogar bis 2030 an Tottenham gebunden ist, allerdings nicht alleine. Auch Real Madrid hat ihn auf die Shortlist gesetzt. Insbesondere seine Vielseitigkeit spricht für Gray und macht ihn auch für Topklubs sehr interessant.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

24.02.2026 - 17:54
Ja oder Nein?

Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

24.02.2026 - 14:48
Vor der Heim-EM

Berater Struth bestätigt Bayern-Bemühungen um Nagelsmann-Rückkehr

24.02.2026 - 13:57
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Rückkehr nach Deutschland

Bayern beobachtet deutschen Nationalstürmer

22.02.2026 - 19:31
Aktueller Stammspieler

Deutscher Innenverteidiger in Europa heiss begehrt

22.02.2026 - 14:07
Abschied wahrscheinlich

Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

22.02.2026 - 11:31
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

22.02.2026 - 11:03