Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

Der FC Bayern zeigt grosses Interesse am englischen Mittelfeldspieler Archie Gray von Tottenham.

Der 19-jährige Spielmacher wurde bei Leeds United ausgebildet. Im Sommer 2024 zahlten die Spurs für seine Dienste bereits die hohe Summe von mehr als 40 Mio. Euro. Archie Gray ist eigentlich im Mittelfeldzentrum beheimatet. Zuletzt kam er bei den Spurs aber auch als Rechtsverteidiger oder sogar im rechten Mittelfeld zum Zug. Parallelen zu Joshua Kimmich sind diesbezüglich nicht zu übersehen.

Laut «Sportsboom» interessiert sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich für Gray. Er könnte dereinst den inzwischen 31-jährigen Kimmich ablösen. Dessen Vertrag läuft erst einmal bis 2029.

Die Bayern sind mit ihrem Interesse an Gray, der sogar bis 2030 an Tottenham gebunden ist, allerdings nicht alleine. Auch Real Madrid hat ihn auf die Shortlist gesetzt. Insbesondere seine Vielseitigkeit spricht für Gray und macht ihn auch für Topklubs sehr interessant.