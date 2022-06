Der FC Bayern bestätigt den Transfer von Sadio Mané

Der Transfer von Sadio Mané von Liverpool zum FC Bayern ist offiziell bestätigt.

Der 30-Jährige unterschreibt beim deutschen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag bis 2025. Die Ablöse beträgt 32 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 9 Millionen hinzukommen. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagt zum Neuzugang: “Sadio Mané ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht. Für solche einzigartigen Fussballer kommen die Fans in die Stadien. Es ist großartig, dass unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić einen Spieler wie Sadio Mané für den FC Bayern verpflichten konnte.”

Mané freut sich auf die neue Herausforderung: “Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses grossen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt – ich mag diesen Club sehr!”

psc 22 Juni, 2022 13:24