Julian Nagelsmann freut sich über die Ansage von Nübel

Bayern-Keeper Alexander Nübel ist vorerst bis Juni 2023 an Monaco ausgeliehen. Der 25-Jährige betonte bislang, dass er zurzeit davon ausgeht, danach wieder nach München zurückzukehren. Allerdings knüpfte er gewisse Bedingungen daran. Das gefällt dem amtierenden Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Nübel sagte im Interview mit dem “kicker”, dass er nur dann an die Säbener Strasse zurückkehren wird, wenn ihm Perspektiven auf mehr Einsätze geboten werden. Momentan ist dies nicht gegeben, da Kapitän Manuel Neuer grundsätzlich alle bzw. möglichst viele Pflichtspiele bestreiten will.

Über die Aussagen Nübels, die auch als Forderungen ausgelegt werden könnten, freut sich Nagelsmann. “Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Spieler auch das nötige Selbstvertrauen haben und gewisse Ansprüche an sich, ihre Leistung und ihre Karriere haben”, sagt der Bayern-Trainer. “Das ist schon mal eine gute Sache.”

Versprechungen oder Zugeständnisse macht er allerdings nicht. Auf absehbare Zeit gibt es kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. Nagelsmann führt aus: “Wir haben den weltbesten Torwart, mit dem ich sehr zufrieden bin und den ich nicht aus dem Tor nehmen möchte, solange er gesund ist und Bock hat, zu spielen.” Neuer sei “nach wie vor extrem schnellkräftig. Gestern hat er im Training wieder einen unfassbar pariert. Da gibt es keinen Grund für mich, über irgendwas nachzudenken.”

Aktuell sei auch nicht der Zeitpunkt für eine Torhüterdiskussion. “Ich bin unglaublich zufrieden mit Manu. Es ist wichtig, solche Dinge auch immer in Rücksprache mit dem Torwart zu treffen, ob er auf Spiele verzichten würde”, führt der Münchner Coach aus. Dieser geht auch davon aus, dass sich am Ehrgeiz von Neuer nichts ändern wird: “Wie ich Manu kenne, ist er keiner, der gerne verzichtet, sondern der immer spielen möchte und in 99,9 Prozent der Fälle gesund und bereit ist zu spielen. Demnach werden wir zu gegebener Zeit nach einer Lösung suchen. Die habe ich jetzt auch noch nicht parat.”

Neuer wird Spekulationen zufolge seinen bis 2023 gültigen Kontrakt wohl schon in Kürze bis 2025 oder gar 2026 verlängern. Das sind keine guten Aussichten für Nübel.

psc 18 November, 2021 19:02