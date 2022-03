“Man ist es nicht gewohnt”: Das sagt Boateng zum Süle-Wechsel

Niklas Süle wird den FC Bayern zum Saisonende gen Borussia Dortmund verlassen. Nun sprach Jerome Boateng über den vermeintlich überraschenden Transfer.

Da Niklas Süle seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern will, heuert er im Anschluss ablösefrei bei Borussia Dortmund an. “Man ist es nicht gewohnt, dass ein deutscher Nationalspieler den FC Bayern verlässt”, sagte Ex-Bayern-Verteidiger- Jerome Boateng, der seit Sommer bei Olympique Lyon spielt, in der “Welt am Sonntag”.

Boateng selbst hofft, dass er mit Süle nochmal zusammenspielen kann – und zwar in der Nationalmannschaft.” Ich habe weiterhin guten Kontakt zu Hansi, wir sind im Austausch. In unserem Sport ist alles möglich. Hansi kennt meine Qualitäten. Ich habe die Nationalelf nicht abgehakt”, so Boateng über den Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick.

adk 13 März, 2022 17:38