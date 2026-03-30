ManCity-Star Phil Foden rückt in den Fokus des FC Bayern

Der englische Angreifer Phil Foden von Manchester City könnte im Sommer auf dem Transfermarkt landen. Der FC Bayern mischt mit.

Laut «Teamtalk» denken die Münchner durchaus an den englischen Nationalspieler. Trainer Vincent Kompany kennt den 25-Jährigen noch aus gemeinsamen Zeiten bei den Skyblues und kann dessen Fähigkeiten entsprechend sehr gut einschätzen. Der Belgier hält grosse Stücke auf Foden und könnte sich sehr gut vorstellen, den Linksfuss in seinem Team einzusetzen.

Allerdings stellt sich angesichts der bereits bestens aufgestellten Offensive und auch wegen des Spardrucks der Bayern, die Frage, ob sich der Klub einen weiteren teuren Star wie Foden überhaupt leisten will.

Möglich ist ohnehin, dass der Engländer seinen bis 2027 gültigen KOntrakt bei City noch einmal verlängert. Spekulationen über einen anderen Klub kommen ihm in Vertragsgesprächen sicherlich zugute.

Der quirlige Spielmacher hat seine gesamte bisherige Karriere, inklusive Juniorenzeit, bei City verbracht. In dieser Saison ist die Ausbeute an Skorerpunkten eher enttäuschend, was die Transfergerüchte zuletzt überhaupt erst entfacht hatte.