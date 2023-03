ManCity schlägt spektakulären Gnabry-Cancelo-Tausch vor

Manchester City will seine Offensive im Sommer weiter verstärken. In den Fokus rückt Bayern-Stürmer Serge Gnabry. Die Skyblues haben offenbar einen Vorschlag, bei dem auch João Cancelo eine Rolle spielt.

Der portugiesische Aussenverteidiger wurde im Januar für den Rest der Saison an die Münchner ausgeliehen. Diese verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro. Dieser Preis dürfte den Bayern allerdings zu hoch sein. ManCity könnte dem direkten Viertelfinal-Gegner in der diesjährigen Champions League nun aber entgegenkommen: Medienberichten zufolge regt der Premier Ligist einen Tausch von Cancelo und Serge Gnabry an.

Der 27-jährige Angreifer hat seinen Vertrag bei den Bayern im vergangenen Sommer bis 2026 verlängert. Wirklich nach Wunsch verläuft die aktuelle Spielzeit allerdings nicht. Derzeit muss er sich in der Bayern-Offensive hinten anstellen. Ein Wechsel in der kommenden Transferperiode ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen. Auf der Insel sammelte Gnabry durch seine Zeit bei Arsenal bereits hinlänglich Erfahrungen. Ob er bereit für eine Rückkehr auf die Insel ist, steht aber noch in den Sternen.

psc 23 März, 2023 11:37