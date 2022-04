Manuel Akanji will Titel des FC Bayern am Samstag verhindern

Borussia Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji spricht vor dem deutschen Klassiker gegen den FC Bayern über die Ziele mit seinem Klub.

Mit einem Heimsieg gegen den BVB krönen sich die Münchner am Samstagabend in der Allianz Arena am 31. Spieltag vorzeitig zum Meister. Der 10. Titel in Folge ist den Bayern kaum mehr zu nehmen. Dortmund will aber verhindern, dass es ausgerechnet im Direktduell geschieht, wie Akanji gegenüber “Sky” erzählt: “Und ja, darum wollen wir versuchen, das so lange wie möglich zu verhindern.”

Der Schweizer Nati-Verteidiger spricht auch schon von der nächsten Saison, obwohl unklar ist, ob er dann überhaupt noch für den BVB auflaufen wird: “Wir versuchen, es den Bayern wieder schwer zu machen. Da ist natürlich vieles von unserer Form abhängig. Von unserer Konstanz und auch von Bayern.”

Ins Spitzenduell vom Samstag gehen beide Teams mit viel Selbstvertrauen: Der BVB schlug Wolfsburg am vergangenen Wochenende mit 6:1, die Bayern siegten auswärts bei Arminia Bielefeld mit 3:0.

psc 20 April, 2022 17:36