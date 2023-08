Mathys Tel räumt mit Wechselgerüchten auf

Obwohl er mit einer Leihe in Verbindung gebracht wird, zieht Mathys Tel einen Abgang vom FC Bayern nicht in Betracht. Der Stürmer will sich in München durchsetzen.

Mathys Tel beschäftigt sich nicht mit einem Weggang vom FC Bayern. "In meinem Kopf immer FC Bayern", sagt der 18-jährige Franzose auf Deutsch gegenüber "Sky": "Ich bin heute in München und spiele für den FC Bayern. Mia san Mia." Sein Ziel sei es, "zu lernen, zu sprechen und zu arbeiten", so der Youngster weiter.

"Ich würde am liebsten auch diese Saison in München bleiben. Wir werden gemeinsam besprechen, was am besten für meine Entwicklung ist", sagt der Torjäger indes im "kicker"-Interview und hat noch Grosses in München vor: "Der FC Bayern ist mein Zuhause geworden. Ich will für immer hierbleiben." Vertraglich ist er noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

adk 2 August, 2023 14:12