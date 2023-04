Die Personalie Randal Kolo Muani wird beim FC Bayern immer heisser

Der FC Bayern könnte im Sommer letztlich doch einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag nehmen. Eine heisse Spur führt zu Randal Kolo Muani.

Der 24-jährige Franzose ist weiterhin nicht zu bremsen und trifft in Frankfurt am Laufmeter. Laut «Sport Bild» wird die Personalie Kolo Muani in München immer heisser diskutiert. Mit der Frage konfrontiert, ob im Sommer ein neuer Stürmer kommen könnte, sagt Hasan Salihamidzic am Dienstagabend nach dem Pokal-Aus gegen Freiburg: «Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir auf dem Transfermarkt machen.»

Allerdings stellt sich die Frage der Finanzierung. Die Eintracht hat bereits klargestellt, dass sie den Topstürmer im Sommer nur gegen ein sehr hohes Angebot abgibt – von 100 Mio. Euro ist die Rede. Kolo Muani steht bei den Hessen ohne Ausstiegsklausel bis 2027 unter Vertrag.

In der Vergangenheit wurde insbesondere auch Harry Kane als möglicher neuer Bayern-Stürmer gehandelt. Auch der englische Nationalmannschaftscaptain ist aber nicht gerade billig.

psc 5 April, 2023 10:53