Real-Profi Lucas Vazquez äussert sich zur Zukunft

Lucas Vazquez verfügt bei Real Madrid über einen auslaufenden Vertrag. Ob er bei den Madrilenen bleibt oder im Sommer wechselt, ist noch völlig offen.

Dies stellt der 29-jährige Rechtsfuss in einem Interview mit “The Athletic” klar. Zu seinen Zukunftsplanungen sagt der Spanier: “Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Am Ende weisst du nie, was in der Zukunft passieren wird”. Grundsätzlich fühlt sich der Allrounder bei Real sehr wohl: “Ich habe das Glück, für Real Madrid zu spielen, den Klub, den ich als Junge unterstützt habe. Ob ich gehe oder bleibe, was auch immer passiert, ich werde immer ein Madrid-Fan sein. Momentan fokussiere ich mich nur darauf, mich bestmöglich von meiner Verletzung zu erholen und dann schauen wir, was passiert. Meine Berater machen mit Sicherheit einen guten Job, um das Beste für mich herauszuholen.”

Eine Vertragsverlängerung ist ebenso möglich wie ein ablösefreier Wechsel. Angeblich zählt auch der FC Bayern zum Interessentenkreis.

psc 5 Mai, 2021 14:01