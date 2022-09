Robert Lewandowski überzeugt: «Weg zum Ballon d’Or bei Barça kürzer als bei Bayern»

Robert Lewandowski fühlt sich nach wenigen Monaten im Trikot des FC Barcelona in seinem im Sommer getätigten Wechsel zu den Katalanen vollends überzeugt. Auch bezüglich der Ballon d’Or-Wahl sei dieser definitiv von Vorteil.

Der 34-jährige Torjäger landete bei der Wahl im vergangenen Jahr hinter Lionel Messi auf Rang 2. Nun ist er überzeugt, dass er bei gleichbleibender Leistung grössere Chancen auf die Trophäe hat. «Ich weiss, dass der FC Barcelona der Klub mit den meisten Spielern ist, die den Ballon d’Or gewonnen haben. Ich glaube, dass der Weg zum Ballon d’Or bei Barca kürzer als bei den Bayern», wird Lewandowski von «Mundo Deportivo» während seines Aufenthalts bei der polnischen Nationalmannschaft zitiert.

Lewandowski ist mit elf Toren in acht Spielen furios in die neue Saison und seine Karriere bei Barça gestartet. Hält er diese Pace und gewinnt er mit den Katalanen auch Titel, dürfte er für den Ballon d’Or tatsächlich wieder in Erwägung gezogen werden.

psc 20 September, 2022 11:54