Salihamidzic hält an Wechselverbot für Robert Lewandowski fest

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bleibt in der Personalie Robert Lewandowski knallhart und verweigert dem Torjäger nach wie vor den gewünschten Wechsel.

Der 33-jährige Angreifer steht in München noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Und der deutsche Rekordmeister ist auf die Tore des Topstürmers angewiesen, wie Salihamidzic gegenüber der “Sport Bild” unmissverständlich klarstellt: “Robert hat Vertrag bis Sommer 2023. Ich rechne damit, dass wir Robert am 12. Juli an der Säbener Strasse zum Training sehen.” Derzeit weilt Lewandowski im Urlaub. Der polnische Nationalspieler hat in der Sommerpause bereits mehrfach öffentlich gesagt, dass er seine Zukunft nicht mehr in München steht. Stattdessen zieht es ihn zum FC Barcelona, das auch grosse Anstrengungen unternehmen will, um ihn verpflichten zu können. Von bis zu 50 Mio. Euro Ablöse ist die Rede. Die Bayern bleiben aber weiterhin standhaft.

psc 22 Juni, 2022 13:46