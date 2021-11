Schon wieder Corona-Alarm bei Joshua Kimmich

Joshua Kimmich droht eine neuerliche Quarantäne. Bei einer Person aus dem privaten Umfeld besteht ein Verdacht auf eine Corona-Infektion. Erhärtet sich dieser, muss sich Kimmich erneut isolieren.

Kimmich fehlte beim Abschlusstraining am Donnerstag vor dem Spiel in Augsburg am Freitagabend. Trainer Julian Nagelsmann erklärte hinterher auf einer Pressekonferenz: “Eine reine Vorsichtmassnahme. Er hatte im privaten Umfeld Kontakt mit einer Corona-Verdachtsperson. Da warten wir noch auf das PCR-Ergebnis.” Es ist ein Warten mit Bangen: Von diesem hängt ab, ob Kimmich am Freitag spielen kann.

Der 26-Jährige war nach dem positiven Test von Teamkollege Niklas Süle erst Anfang dieser Woche aus der letzten Quarantäne herausgekommen. Als Ungeimpfter droht ihm nun eine neuerliche Isolationsphase.

Laut “kicker” wollen sich die Bayern-Bosse am Donnerstag noch einmal mit ihren ungeimpften Profis austauschen. Dabei geht es wohl darum, ihnen den Piks nahezulegen.

psc 18 November, 2021 14:15