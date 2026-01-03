SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Bayern-Leihgabe

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 11:05
Tottenham hat noch keine Entscheidung bei João Palhinha getroffen

Bei Tottenham Hotspur sind sich die handelnden Personen offenbar noch nicht im Klaren darüber, ob die Bayern-Leihgabe João Palhinha fest unter Vertrag genommen werden soll.

Nach einer enttäuschenden Saison beim FC Bayern hat João Palhinha bei Tottenham Hotspur seinen sportlichen Wert wieder zurückgewonnen. Die Spurs haben aber anscheinend noch keine Entscheidung darüber getroffen, wie eine gemeinsame Zukunft mit dem 30-Jährigen ausgestaltet werden könnte.

«TEAMtalk» zufolge steht ein möglicher Palhinha-Verbleib über die laufende Saison hinaus noch in den Sternen. Seine Zukunft könnte davon abhängen, wie sich der Rest der Saison für Thomas Frank entwickelt. Der Trainer stand zuletzt immer mehr in der Kritik.

Palhinha gehört bei den Spurs den grossen Teil der Saison zu den Stammspielern und kommt auf 25 Einsätze in allen Wettbewerben mit vier Toren und drei Vorlagen – eine sehr erfolgreiche Ausbeute. Während Palhinha bereits klargemacht hat, dass er bei den Spurs bleiben möchte, scheint dort noch etwas Bedenkzeit vonnöten zu sein.

Tottenham besitzt bei Palhinha für den Sommer eine Kaufoption, die sich auf rund 30 Millionen Euro beläuft. Sein Vertrag bei den Bayern läuft 2028 aus.

