Zukunftsgerüchte: Dest bezieht Stellung

In den vergangenen Monaten wurde der Name Sergino Dest durch die Gazetten gejagt. Vor allem der FC Bayern ist heiss auf den jungen Verteidiger von Ajax Amsterdam. Jetzt meldet sich der Jungstar zu Wort.

Für Sergino Dest ist es keineswegs in Stein gemeisselt, dass er Ajax Amsterdam in diesem Sommer verlassen wird. “Es gibt definitiv Interesse an mir, aber ich weiss noch nicht, ob ich gehen werde”, erklärt sich der strebsame Abwehrmann bei “NOS”. “Noch nichts ist entschieden, es wird viel in den Medien diskutiert. Aber sie haben von mir nichts darüber gehört.”

Zuvorderst dem FC Bayern wird allerspätestens seit Januar grosses Interesse an einer Zusammenarbeit nachgesagt. Im Zuge der Spekulationen wurde aber auch Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, der FC Barcelona und Tottenham Hotspur als mögliche Dest-Abnehmer gehandelt.

Derweil bemüht sich Ajax freilich darum, Dest in diesem Sommer zu halten. Der Vertrag des dreifachen US-Nationalspielers ist noch bis Ende Juni 2022 datiert. Als Ablöse ruft der Klub aus der Grachtenstadt zwischen 25 und 30 Millionen Euro auf. Inmitten der Coronakrise könnte dies für die interessierten Klubs der Knackpunkt sein.

aoe 29 Juni, 2020 11:14