Zwei Premier League-Klubs bringen sich bei Mathys Tel in Stellung

Der Berater von Mathys Tel hat in dieser Woche durchblicken lassen, dass ein Transfer des 18-jährigen Franzosen im Sommer nicht ausgeschlossen ist. Zwei Premier League-Klubs beissen an.

Laut "Bild" sind sowohl Manchester United wie auch Arsenal heiss auf das Sturmtalent, das in München derzeit noch die zweite Geige spielt. Tel fühlt sich in München zwar weiterhin wohl, drängt aber auf mehr Einsatzzeit. Sollte er diese im Hinblick auf die kommende Saison nicht in Aussicht gestellt bekommen, könnte er nach dieser Saison einen Transfer tätigen.

Sein Vertrag bei den Bayern läuft eigentlich noch bis 2027. In der laufenden Saison kommt er auf 28 (Teil-)Einsätze, in denen er sechs Tore und vier Assists markiert hat. Der deutsche Rekordmeister zahlte für seine Dienste im Sommer 2022 20 Mio. Euro Ablöse.

psc 22 Februar, 2024 11:19