Premier-League-Klubs jagen Hoffenheims Offensivtalent Touré

Bazoumana Touré könnte im kommenden Sommer zum begehrten Transferziel mehrerer englischer Topklubs werden. Wie berichtet wird, beschäftigen sich unter anderem Everton, Leeds United, Arsenal und Manchester United intensiv mit dem Flügelspieler der TSG Hoffenheim. Ein Wechsel nach Saisonende gilt als durchaus realistisch – vorausgesetzt, ein interessierter Verein ist bereit, die geforderte Ablösesumme zu stemmen.

Der 20-jährige Nationalspieler der Elfenbeinküste bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit. In bislang vier Länderspielen gelangen ihm zwei Treffer. Seit seinem Wechsel im Februar 2025 von Hammarby nach Hoffenheim, für den rund zehn Millionen Euro fällig wurden, hat sich Touré in der Bundesliga schnell etabliert. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis Juni 2029, was dem Klub eine starke Verhandlungsposition verschafft.

Sportlich macht der Offensivmann vor allem durch seine Kreativität auf sich aufmerksam. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt er auf 23 Einsätze, in denen ihm zwei Tore sowie zehn Vorlagen gelangen. Sein aktueller Marktwert wird auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt, doch ein Transfer dürfte laut Berichten eher im Bereich von rund 55 Millionen Euro liegen. Entsprechend zeichnet sich ein möglicher Bieterwettstreit ab.