SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Starke Auftritte

HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 14:03
HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

Die Leihe von Fabio Vieira hat sich für Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gelohnt: Der portugiesische Spielmacher mag vollends zu überzeugen und ist in der Offensive der wohl wichtigste Spieler. Es könnte mit einem Verbleib klappen.

Die Rothosen haben den 25-Jährigen im vergangenen Sommer von Arsenal ausgeliehen, wo Vieira der Durchbruch nicht gelungen ist. Der HSV hat dank einer Kaufoption auch die Möglichkeit den Angreifer fix zu übernehmen. Die geforderten 20 Mio. Euro werden die Hanseaten jedoch nicht aufbringen können.

Dennoch ist ein Vieira-Verbleib in Hamburg absolut realistisch: Dieser fühlt sich mit seiner Familie in Hamburg und im Verein äusserst wohl und könnte auf einen definitiven Wechsel drängen. Falls dem so ist, dürfte sich Arsenal letztlich auch mit einer tieferen Ablöse begnügen. Laut «Sport Bild» schweben den HSV-Bossen 10 bis 12 Mio. Euro vor, die sie zusätzlich investieren wollen. Noch im März oder Anfang April stehen Gespräche zwischen dem Bundesligisten und der Berateragentur des Profis an. Dann könnte eine gemeinsame Vorgehensweise definiert werden.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Mehr entdecken
Starke Auftritte

HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

4.03.2026 - 14:03
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

3.03.2026 - 17:41
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

3.03.2026 - 09:13
Bastoni im Fokus

Liverpool & Arsenal kämpfen um 100 Mio. Euro-Verteidiger

2.03.2026 - 17:52
Mit Leihspieler

Arsenal will 50-Millionen-Deal über die Bühne bringen

28.02.2026 - 16:39
Deal für 85 Millionen?

Arsenal interessiert: Newcastle kommentiert Gerüchte um Anthony Gordon

28.02.2026 - 15:40
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Auf Instagram

Arsenal-Verteidiger Gabriel verhöhnt Tottenham nach Derby-Sieg

23.02.2026 - 10:37
Qual der Wahl

Manchester City fordert Arsenal im Rennen um Fresneda heraus

22.02.2026 - 15:17