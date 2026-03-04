HSV kann trotz horrender Kaufoption auf Verbleib von Fabio Vieira hoffen

Die Leihe von Fabio Vieira hat sich für Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gelohnt: Der portugiesische Spielmacher mag vollends zu überzeugen und ist in der Offensive der wohl wichtigste Spieler. Es könnte mit einem Verbleib klappen.

Die Rothosen haben den 25-Jährigen im vergangenen Sommer von Arsenal ausgeliehen, wo Vieira der Durchbruch nicht gelungen ist. Der HSV hat dank einer Kaufoption auch die Möglichkeit den Angreifer fix zu übernehmen. Die geforderten 20 Mio. Euro werden die Hanseaten jedoch nicht aufbringen können.

Dennoch ist ein Vieira-Verbleib in Hamburg absolut realistisch: Dieser fühlt sich mit seiner Familie in Hamburg und im Verein äusserst wohl und könnte auf einen definitiven Wechsel drängen. Falls dem so ist, dürfte sich Arsenal letztlich auch mit einer tieferen Ablöse begnügen. Laut «Sport Bild» schweben den HSV-Bossen 10 bis 12 Mio. Euro vor, die sie zusätzlich investieren wollen. Noch im März oder Anfang April stehen Gespräche zwischen dem Bundesligisten und der Berateragentur des Profis an. Dann könnte eine gemeinsame Vorgehensweise definiert werden.