YB hat den ivorischen Nati-Stürmer Oumar Diakité im Blickfeld

Die Young Boys schielen offenbar auf den ivorischen Nationalspieler Oumar Diakité.

Der 21-jährige Stürmer steht nach dem Abstieg aus der Ligue 1 mit Stade de Reims vor einem Wechsel. Gemäss "225foot" sind der Hamburger SV und YB interessiert. Diakité wurde einst in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet, ehe er vor zwei Jahren nach Frankreich wechselte. Nun könnte er wieder in den deutschsprachigen Raum zurückkehren. Bei den Young Boys könnte es insbesondere im Sturm zu einigen Veränderungen kommen. Cedric Itten gilt als potentieller Wechselkandidat.

Diakité hat in der vergangenen Spielzeit in 28 Ligaspielen vier Treffer erzielt. Ein Knackpunkt für einen Transfer könnte die Ablöse sein: Reims fordert angeblich 5 Mio. Euro. Der Angreifer ist noch bis 2028 gebunden und kassiert ein Jahressalär in Höhe von 500'ooo Euro.

psc 20 Juni, 2025 18:55