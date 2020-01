Edimilson Fernandes muss operiert werden

Neben Gelson Fernandes, der gleich mehrere Monate ausfällt, hat es nun auch dessen Cousin Edimilson Fernandes erwischt: Der Mainz-Legionär muss ebenfalls operiert werden.

Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 23-Jährige am Montag im Training einen Innenmeniskusriss im linken Knie zugezogen und wird in der kommenden Woche in München operiert. Es wird mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen gerechnet. Edimilson Fernandes wechselte im vergangenen Sommer von West Ham nach Mainz.

Edimilson #Fernandes hat sich am Montag im Training einen Innenmeniskusriss im linken Knie zugezogen. Gute Besserung, Edi! 🙌

psc 8 Januar, 2020 11:23