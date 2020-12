Mainz 05 vertagt Lichte-Entscheidung

Über das Weihnachtswochenende wird Mainz 05 im Sinne der Personalie Jan-Moritz Lichte keine Entscheidung treffen. Der Trainer steht zur Disposition.

Zwölf Pflichtspiele mit nur einem Sieg und das jüngste Ausscheiden in der 2. Runde des DFB-Pokal haben Jan-Moritz Lichte in Bedrängnis gebracht. Ob Mainz 05 unter seiner Leitung in das neue Jahr gehen wird, entscheidet sich erst nach dem Weihnachtswochenende. Das bestätigt der Klub auf “dpa”-Nachfrage.

“Es wird kein normales Weihnachten. Wir werden die Köpfe zusammenstecken und viel telefonieren. Danach entscheiden wir”, sagte Vorstandschef Stefan Hofmann nach dem Pokal-Aus. Lichte übernahm den Cheftrainer-Posten Anfang Oktober von Achim Beierlorzer.

Sportchef Rouven Schröder hat den Verein bereits aus eigenem Antrieb verlassen. Lichtes Zeit dürfte nach aktuellem Ermessen ebenfalls vorbei sein. Nachdem Domenico Tedesco aus dem Rennen ist, befindet sich der frühere Mainzer Abwehrspieler Bo Svensson als möglicher Lichte-Nachfolger noch in der Verlosung.

aoe 26 Dezember, 2020 16:56