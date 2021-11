Bundesliga-Topstürmer wird als Mbappé-Nachfolger gehandelt

Der französische Stürmer Christopher Nkunku spielt in dieser Saison bei RB Leipzig ganz gross auf. Jetzt wird er bereits als potentieller Nachfolger von Kylian Mbappé gehandelt.

Paris St. Germain muss sich möglicherweise damit abfinden, dass der 22-jährige Superstar den Verein im kommenden Sommer verlässt. Und dies erst noch ablösefrei. Der Vertrag des Weltmeisters zum Saisonende läuft aus. Als Nachfolger ist nun Leipzig-Stürmer Christopher Nkunku ein Thema. Der 23-Jährige ist bei den Franzosen kein Unbekannter. Im Gegenteil: Bis zu seinem Wechsel in die Bundesliga im Sommer 2019 spielte er für PSG und wurde dort auch ausgebildet. Laut “Sport Bild” zeigt PSG Interesse an einer Rückholaktion des Angreifers.

Die Franzosen sind mit ihrem Interesse aber bei weitem nicht alleine: Auch englische und italienische Topklubs haben Nkunku längst auf dem Radar. Diesem sind in der aktuellen Saison in 17 Spielen für seinen Klub bereits elf Tore und sieben Assists geglückt. Sein Vertrag in Leipzig läuft bis 2024.

