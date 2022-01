Nati-Goalie Yvon Mvogo wird von zwei Ligue 1-Klubs umworben

Der Schweizer Nati-Keeper Yvon Mvogo ist noch bis im Sommer von RB Leipzig an PSV Eindhoven ausgeliehen. Dort ist die Situation für den 27-Jährigen jedoch völlig unbefriedigend. Nun könnte es in Kürze zu einem Wechsel kommen.

Wie “20 Minuten” berichtet, buhlen mit Girondins Bordeaux und dem FC Lorient zwei Klubs aus der Ligue 1 um den Torhüter. Auch ein Verein aus der Bundesliga und einer aus der Premier League sollen Interesse an Mvogo bekunden.

Für diesen zählt vor allem eines: Er will endlich Stammgoalie sein und regelmässig Spielpraxis erhalten. In der vergangenen Saison war dies bei der PSV der Fall. Doch nach der Verpflichtung von Joel Drommel im vergangenen Sommer ist er wieder nur noch Backup – wie zuvor bereits jahrelang in Leipzig.

Bei den Roten Bullen spielt Mvogo inzwischen keine Rolle mehr, auch wenn sein Vertrag bis 2023 datiert ist. Nun stellt sich die Frage, ob sich bis Transferschluss in den internationalen Ligen am 31. Januar noch eine Lösung mit einem anderen Verein ergibt.

psc 27 Januar, 2022 12:07