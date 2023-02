Torjäger Jonathan David ist bei RB Leipzig ein heisses Thema

RB Leipzig blickt mit grossem Interesse auf den kanadischen Angreifer Jonathan David.

Der 23-Jährige zählt zu den besten Angreifern der Ligue 1 und stellt sein Können im vergangenen Jahr an der WM in Katar einem grossen Publikum unter Beweis. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Jonathan David bei Bundesligist RB Leipzig für den kommenden Sommer ein grosses Transferziel. Der Torjäger ist noch bis 2025 an den OSC Lille gebunden. Ein Sommerwechsel wird aber gemeinhin erwartet. Leipzig ist bei weitem nicht der einzige Interessent. Die geforderte Ablöse ist beträchtlich, ob die Roten Bullen tatsächlich den Zuschlag erhalten, ist noch fraglich.

In der laufenden Saison hat David für seinen Verein bereits 15 Ligatore erzielt.

psc 22 Februar, 2023 15:57