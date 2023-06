Pierre-Michel Lasogga wechselt zur U23 von Schalke 04

Der langjährige HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga gibt nach einer einjährigen Auszeit sein Comeback.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, krallt sich Bundesliga-Absteiger Schalke 04 die Dienste des 31-jährigen Mittelstürmers. Lasogga hat in Gelsenkirchen sogar schon den Medizin-Check absolviert. Allerdings ist er nicht für das Team in der 2. Bundesliga, sondern für die U23, die in der Regionalliga spielt, vorgesehen. Dort soll er Captain Rufat Dadashov ersetzen, der den Verein verlässt.

Lasogga hielt sich zuletzt bei VfL Lübeck fit und erhält auf Schalke einen Einjahresvertrag.

psc 21 Juni, 2023 17:54