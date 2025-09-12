Vorwürfe nicht bestätigt: Aaraus Sportchef Elsad Zverotic bleibt im Amt

Der FC Aarau kommuniziert am Freitag, dass eine unabhängige Untersuchung die schweren Vorwürfe gegen Sportchef Elsad Zverotic nicht bestätigen konnte.

Der Bericht liegt nun vor. Zverotic konnte bei der externen Untersuchung nicht nachgewiesen werden, dass er sich rund um Transfers ungebührlich verhalten hat. Der FCA schliesst den Fall nun ab. Zverotic geniesst weiterhin den vollen Rückhalt der Klubführung und bleibt im Amt.

Der 38-jährige Ex-Profi hat seinen aktuellen Posten in Aarau Anfang 2024 angetreten. Davor war er bereits Kaderplaner und auch Scout beim aktuellen Tabellenführer der Challenge League.

psc 12 September, 2025 15:38