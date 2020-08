Zichella schon wieder zurückgetreten?

Beim Zweitligisten FC Chiasso brennt offenbar der Baum. Der erst vor Kurzem installierte Cheftrainer Giovanni Zichella soll schon wieder zurückgetreten sein.

Der FC Chiasso hatte in der abgelaufenen Saison grosses Glück. Eigentlich wären die Tessiner als Tabellenletzter der Challenge League in die Promotion League abgestiegen. Weil dort der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, gab es jedoch keinen Nachrücker.

In Chiasso sollte daraufhin alles anders werden. Der in Deutschland bekannte Stephan Andrist kehrte in die Schweiz zurück und wurde als Star-Transfer bekanntgegeben. Ferner wurde Giovanni Zichella als neuer Cheftrainer präsentiert. “Tuttomercatoweb” zufolge ist der Italiener allerdings schon wieder zurückgetreten.

Ausschlaggebend für Zichellas Rücktritts-Entscheid soll ein Interview des Technischen Direktors Ezequiel Carboni gewesen sein. Dieser hatte behauptet, dass allein er es sein werde, der die Mannschaft trainiere. Ebenso sei es seine Aufgabe, die Aufstellungen zu bestimmen.

Dass Zichella eine Wortwahl in diesem Ausmass missfällt, wundert nicht wirklich. Bestätigt wurde die Auflösung der Zusammenarbeit zur Stunde noch nicht. Carboni wurde ebenfalls erst vor gut zwei Wochen als Manager vorgestellt.

aoe 18 August, 2020 15:15