Christian Eriksen posiert mit dem Trikot des FC Chiasso

Christian Eriksen weilt einige Tage im Tessin, wo er sich beim FC Chiasso fit hält.

Der 29-jährige Däne hat nach seiner Vertragsauflösung bei Inter Mailand betont, dass er seine Spielerkarriere trotz des Herzstillstands an der EM im vergangenen Sommer fortsetzen will. Mittlerweile befinde er sich physisch bereits wieder auf einem sehr guten Niveau. Nun geht es darum, einen neuen Verein zu finden. Die WM-Teilnahme Ende des Jahres ist ein grosses Ziel von Eriksen, wie er in einem Interview in seiner Heimat in dieser Woche betonte.

Auf dem Weg dahin machte er nun einen Abstecher nach Chiasso. Beim dortigen Promotion League-Klub trainiert er einige Tage mit. Eriksen posiert in den Katakomen des Stadio Comunale Riva IV und mit einem Chiasso-Trikot mit der Rückennummer 10. Der Verein bedankt sich unter anderem bei Bürgermeister Bruno Arrigoni, der den Gastauftritt Eriksens ermöglicht habe.

psc 5 Januar, 2022 15:21