Neuer Eigentümer: FC Chiasso jetzt in amerikanischer Hand

Der FC Chiasso ist nun auch offiziell gerettet. Der Drittligist wird sich schon bald im neuen Gewandt präsentieren und unter dem neuen Eigentümer noch in dieser Woche die langfristigen Planungen beginnen.

Die Mehrheitsaktionäre der FC Chiasso 2005 SA und die American Sport Asset Company Limited haben sich darauf geeinigt, dass die American Sport Asset Company Limited am 4. Januar 2023 eine Mehrheitsbeteiligung am Verein übernimmt. Das berichtet «Radiotelevisione Svizzera»

«Zu den Hauptzielen», so heisst es in dem veröffentlichten Vorstellungstext weiter, «gehören die Reorganisation des Vereins, die Entwicklung der Verbindung mit der Stadt Chiasso und die Internationalisierung des Vereins. American Sport Asset Company Limited ist ein spezialisiertes Investmentvehikel, über das eine Gruppe amerikanischer Unternehmen ihre Investitionen mit dem Ziel formalisiert, erstklassige Fussballvereine zu erwerben, die miteinander kooperieren und durch die Multi-Club-Ownership-Strategie Synergieeffekte erzielen.»

American Sport Asset ist auf das Management und die Verwaltung von Sportorganisationen spezialisiert. Der FC Chiasso hat sich also einen echten Experten an Bord geholt. Das neue Management hat bereits eine umfassende Analyse der finanziellen und sportlichen Situation des Klubs durchgeführt. Noch in dieser Woche soll mit den Planungen für die kommenden Monate begonnen werden.

Der FC Chiasso steht unter der Leitung von Trainer Luigi Tirapelle nach 18 Spielen in der Promotion League auf dem 5. Platz, wäre nach aktuellem Ermessen also nicht aufgestiegen. Das vordere Tabellenbild ist allerdings eng zusammen, so dass noch alles möglich ist.

aoe 11 Januar, 2023 12:24